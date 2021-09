Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador el descenso en los índices delictivos en lo que va de su administración.

“En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol en 95 por ciento; los homicidios en 0.5 por ciento; el robo de vehículos en 28 por ciento; el secuestro en 18 por ciento; y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de once delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en trece por ciento, y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora; la extorsión que aumentó en 28 por ciento; y el robo en transporte público individual que creció 12’por ciento”.

Finalmente, dijo estar seguro que en la revocación de mandato, la gente votará en favor de que complete su periodo hasta el 2024, y que no dejará ningún pendiente cuando este concluya. (Por Arturo García Caudillo)