Prácticamente rebasadas están las oficinas de INAPAM en estos momentos, donde al día se atienden 100 personas previa ficha, para lo cual muchos adultos mayores llegan desde las 5 de la mañana y a las 12 aún no pasaban.

“¿Qué trámite viene hacer usted aquí?… Pues la tarjeta de INAPAM… ¿Y desde a qué horas esta?… Desde las 7 de la mañana… ¿Y por qué no pasa?… Pues porque hay mucha gente… ¿No hay mucho empleado?… Pues es que no sé… ¿Y usted a qué horas llegó?… 5:30 de la mañana… ¿Y qué trámite viene hacer aquí?… Igual, tramitar la tarjeta del INAPAM… ¿Y por qué no pasa?… Porque es que me tocó la ficha número 60 y creo que adentro nada más hay dos personas haciendo el trámite”.

Por su parte funcionarios de INAPAM en Palacio Federal reconocen que han sido rebasados, ya que durante los meses de enero, febrero y marzo, los adultos mayores tramitan su credencial para lograr descuentos tanto en el agua, como en el predial, además de que sólo cuentan con tres empleados. (Por José Luis Jiménez Castro)