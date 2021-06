Aunque las fuerzas políticas en general alistan celebraciones en diferentes puntos de la ciudad tras la jornada electoral del próximo domingo, solamente una de ella ha reservado un espacio público y tramitado los permisos al ayuntamiento de Guadalajara para su actividad, el partido Movimiento Ciudadano que ocupará la glorieta Minerva.

Morena, que encabeza también preferencias electorales en varios municipios, no ha definido donde llevaría a cabo sus celebraciones.

El ayuntamiento tapatío notificó también que el próximo domingo no habrá ley seca en el municipio, no obstante, se realizaran operativos y supervisiones de expendios de embriagantes, así como bares y restaurantes, para que se acaten los horarios y medidas restrictivas propias de estos giros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)