Sin necesidad de tantos bolardos, quesadillas o semáforos inteligentes, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Colón se fueron por la solución más sencilla y simple para evitar los atorones viales hasta de cuatro filas para dar vuelta a la izquierda.

Colocaron con los color naranja cual si fueran fichas de dominó y así hacer una hilera, de tal manera que todos los vehículos que circulan por avenida Colón y quieran dar vuelta a la izquierda por Lázaro Cárdenas no invadan otros carriles.

La medida implementada a partir de hoy dio muy buenos resultados, sobretodo en la primera hora pico del día, aunque no faltó el gandalla que aún sobre los conos naranjas intentó dar vuelta en tercera fila.

“Buenos días, oiga, ¿ya vio que los conos son para no dar vuelta en tercera fila? No, no, no es la primera vez que se pone edá. Sí ajá, es que usted dio vuelta en tercera fila / Ey, gracias, déjeme ya”. (Por José Luis Jiménez Castro)