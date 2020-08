No fueron dos sino cuatro los caballos muertos en el Parque de Los Colomos, precisan dueños de estos animales: dos por hambre y dos más por comer pasto intoxicado.

Víctor es el propietario de uno de estos equinos y explica.

“Se han muerto ahorita van cuatro ¿Por qué se han muerto? Dos de intoxicación y otros dos por debilidad -¿Por qué por debilidad?- Es que como ahorita no están trabajando, no hay ingresos y los caballos ocupan pastura ¿Qué les han dado de comer en estos cuatro meses? Puro zacate y cuando se puede pastura”. (Por José Luis Jiménez Castro)