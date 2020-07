Se dice sorprendido el presidente de la Expo Guadalajara Guillermo Cervantes, sobre la posible cancelación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos más importantes de este inmueble ferial, luego del comunicado emitido ayer por el comité organizador, de que analiza tres escenarios y no existe una decisión tomada.

“La verdad que no han tenido un acercamiento con nosotros, la verdad es que nos tomó un poco por sorpresa esta, esta nota, porque hemos estado trabajando muy cerca con el comité organizador de cómo sí llevar el evento adelante. Ya se ha dicho que habrá sedes alternas, ya se ha dicho que el evento que no es en el mismo formato que anteriormente, porque tendremos que hacerlo con menos gente”.

Indica el presidente de la Expo que en los últimos años la FIL atraía hasta a 80 mil visitantes en un día y ahora el cupo máximo será de 12 mil. (Por Claudia Manuela Pérez)