Este viernes elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía estatal continúan la búsqueda de restos humanos en la finca del poblado de Santa Anita, donde de acuerdo con el último reporte habían sido recuperadas 26 bolsas con cuerpos segmentados.

Policías municipales de San Pedro Tlaquepaque apostados en las esquina de la calle Pedro Moreno impiden el paso de peatones o vehículos.

A la distancia se pueden escuchar las maniobras de una máquina retro excavadora en el interior del predio, además que ocasionalmente se percibe el olor a putrefacción característico de cuerpos en descomposición.

Aunque los trabajos en la finca tienen más de una semana, los vecinos de la zona aún no dejan de sorprenderse.

“Pues se supone que Santa Anita era un pueblo que no se veía nada de eso pues. Todavía San Sebastián sí pero aquí en Santa Anita se nos hace increíble que haya parecido una finca con cuerpos”.

Hasta el momento la Fiscalía no ha actualizado el número de bolsas con restos humanos encontradas en las últimas horas. (Por José Luis Escamilla)