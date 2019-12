Pobladores de Puente Grande aquí en Tonalá, se muestran sorprendidos de la cantidad de policías que desde muy temprana hora, arribaron a este lugar para evitar que se impida el trabajo de maquinaria para la instalación de tubería que ellos no quieren:

“Vino hasta la Armada, la Guardia Nacional, los antimotines de Zapopan, El Salto, de donde quiera se reunieron todas las autoridades …/¿Cómo cuántos policías habrán venido?/… Yo pienso como unos 500, es que en la vida yo pienso que habíamos visto tanto policía junto y me da gusto verlos, pero no en esta forma”.

Aquí en Puente Grande, la presencia de policías federales, estatales y municipales, contrasta con la nula presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto Juan Martínez)