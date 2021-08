Varios jaliscienses tuvieron participación este viernes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En clavados, sorpresa, Iván “El Pollo” García fue eliminado en la plataforma de 10 metros individual y no avanza a las semifinales. Quien así califica es Isaac Villarreal, debutante en Olímpicos luego de situarse en la novena posición de la ronda previa con 410.30 puntos. García quedó eliminado de la competición tras finalizar en la vigesimocuarta plaza de 29 competidores.

La tapatía Rut Castillo hizo historia al aparecer como primera mexicana en la Gimnasia Rítmica de unos Juegos Olímpicos, y terminó en el lugar 22 de la clasificación All Around. Castillo tuvo problemas con el listón, rutina en la que recibió su puntuación más baja (16.200), y con las clavas (21.500), mientras que en los otros dos aparatos sus ejecuciones fueron mejores para un acumulado de 82.750.

En el pentatlón moderno femenil no hubo presea para Mariana Arceo.

Kate French, de Gran Bretaña, se consagró con el Oro y con 1385 puntos totales, un récord Olímpico.

En cuanto a las mexicanas, Mayan Oliver finalizó en el lugar 15 con 1310 puntos y en el 16, Mariana Arceo con 1302. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: @Conade)