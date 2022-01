Una gran sorpresa se registró este domingo en la continuación de la Jornada 19 en la Liga de España. El Getafe, venció como local 1-0 al líder Real Madrid.

El único gol fue en error del defensa merengue, Éder Militao para que anotara el turco Enes Ünal. Es la segunda derrota en la campaña para el equipo de Carlo AncelotTi, mientras que Getafe suma su cuarto triunfo.

En el juego no apareció el mexicano José Juan Macías, quien ni siquiera fue convocado al partido.

En más de la Liga de España, el Celta de Vigo venció de visita 2-0 al Betis. Los dos jugadores aztecas del Betis fueron titulares: Andrés Guardado jugó 58 minutos y Diego Laínez jugó solo el primer tiempo. En cambio, con el Celta, Néstor Araujo no tuvo participación.

Con doblete de Ángel Correa, Atlético de Madrid se impuso 2-0 al Rayo Vallecano. Héctor Herrera no fue convocado por tener covid.

Por su parte Alavés y Real Sociedad empataron a un gol.

En el último juego de la jornada dominical, Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca, con varias ausencias. (Por Martín Navarro Vásquez)