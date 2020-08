Casi una semana y Fabiola aún no tiene respuesta.

Ella acudió el viernes de la semana pasada al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG para que le realizaran la prueba de detección del Coronavirus.

Tenía todos los síntomas de la enfermedad: tos intensa, fatiga severa, y dolor corporal.

Primero le prometieron los resultados en 48 horas naturales, luego le dijeron que debían pasar 48 horas hábiles.

Ya se fue una semana y aún sin respuestas Fabiola ha decidido terminar con su aislamiento.

“Está parado un proyecto que tenía muy próximamente y es muy frustrante el no poder hacer nada porque los síntomas duraron muy pocos días. Yo ya me siento bien, pero tengo aún el miedo de que a lo mejor no tengo síntomas, pero tengo el virus pero como ya me siento bien a lo mejor ya no tengo nada y nada más estoy perdiendo el tiempo”.

Aunque Fabiola se ha comunicado varias veces al ‘call center’ para pedir sus resultados, nadie le sabe dar respuesta. (Por José Luis Escamilla)