Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que durante el operativo de ayer en la frontera con Guatemala se actuó conforme a la Ley, pero respetando los derechos humanos:

“Se procura que se aplique la Ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso ayer, derechos Humanos, ofrecer refugio y aunque parezca contradictorio protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro pasan y llegan al Norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían, ¿por qué la Guardia Nacional?, bueno porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección”.

Sin embargo será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el encargado de dar a conocer los pormenores de lo que fue el operativo en la frontera. (Por Arturo García Caudillo, Foto: @JesusRCuevas)