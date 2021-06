Subasta INDEP otro predio en Jalisco dentro de un área natural protegida, en la Sierra de Manantlán

Las seis fracciones de terreno dentro de la Zona de Recuperación Ambiental del Cerro del Tajo, contiguo al Bosque de La Primavera y que estaban en licitación pública por el Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, no son los únicos terrenos en subasta en Jalisco que se encuentran en zonas ambientales protegidas.

El lote 297 oferta una fracción del predio rústico San Antonio dentro del municipio de Cuautitlán de García Barragán , pero se encuentra dentro de los límites del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

El terreno mide 54.4 hectáreas y cuenta con una puja inicial de 7.8 millones de pesos.

Se aprecia que el transferente del terreno es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y reporta que el predio fue incautado, está escriturado, pero con múltiples adeudos fiscales y en pagos de servicios públicos.

El anexo sobre este lote no está disponible, por lo que no se aprecia si al eventual comprador se le advierten restricciones de uso de suelo por ubicarse dentro de un polígono de protección. (Por Héctor Escamilla Ramírez)