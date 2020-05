A trece días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cifra de empresas catalogadas como no esenciales que se ha negado a suspender labores, subió de 5 a 6 por ciento, así lo informa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“El 94 por ciento de las empresas y los centros de trabajo durante esta semana están en cumplimiento, seis por ciento insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo, aquí se incrementó uno por ciento, no es un incremento, digamos muy alto, pero sí también es un mensaje para que no se relajen las medidas y para que se cumpla”.

Tiendas departamentales; comercio de productos no esenciales; venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos particulares, son los rubros donde se encuentra este seis por ciento de empresas que se han negado a cerrar. (Por Arturo García Caudillo)