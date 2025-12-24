El suegro y el cuñado del líder de los Chapitatos rinden su declaración preparatoria en la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a donde fueron llevados tras ser detenidos la tarde del lunes por elementos de la Policía Federal Ministerial y del Ejército.

Mario Lindoro Elenes alias “Niño”, y Mario Alberto Lindoro Navidad “El 7”, suegro y cuñado, respectivamente de Iván Archivaldo Guzmán fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, en sus domicilios.

A ambos sinaloenses se les practicaron exámenes médicos para certificar su estado de salud y una vez concluidos los trámites restantes serán puestos a disposición de un juez federal para resolver su situación legal, indicaron fuentes judiciales.