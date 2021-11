Al presentar el casco que utilizará en el Gran Premio Formula UNO de México que se correrá el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto jalisciense Sergio Pérez dijo que sueña con ganar en casa y que el podio es lo mínimo que se merece la afición que siempre lo ha apoyado.

“Sería increíble, es lo mínimo que se merece todo el País, toda la gente, lo he dicho, sí ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí, he tenido un apoyo impresionante desde el día uno y no importaba en qué lugar acabaras, el apoyo era brutal entonces eso es algo que tengo que agradecerle mucho a la afición mexicana y para mí sería un sueño ganar el domingo”

Por lo pronto, “Checo” Pérez dará una probadita de la potencia de su Red Bull en la exhibición que ofrecerá al público en general este miércoles en el Paseo de la Reforma previo a la carrera del domingo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)