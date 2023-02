El rock and roll de los 60 y 70 volvió a sonar fuerte en Guadalajara con la presentación de algunos de los grupos más exitosos de aquella época, además de Enrique Guzman en el Auditorio Telmex.

A pesar del cartel, el público no respondió como se esperaba, tan solo poco más de 2 mil 500 asistentes, quienes aplaudieron y celebraron el regreso de sus grupos favoritos a la perla tapatía.

La velada arrancó con la presentación de los Hooligans y sus éxitos como “Agujetas de color de rosa” y “Despeinada”, para dar paso a los Rockin Devil’s que no dejaron caer el ánimo con temas como “Es Lupe” y “Bule bule”, después llegaron los Rebeldes del Rock, a los Hermanos Carreón y Los Locos del Ritmo, cada uno interpretando por 25 minutos sus temas más emblemáticos.

El final del concierto de casi cuatro horas estuvo a cargo de Enrique Guzmán, quien interpretó éxitos como “La Plaga”, “Payasito” y “Tu cabeza en mi hombro”, entre otras. (Por Katia Plascencia Muciño)