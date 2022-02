Con tres encuentros concluyó ayer la jornada 6 del Torneo de Clausura de la Liga MX, destacó la derrota del América por 3-1 ante Pachuca en el estadio Azteca. Los Tuzos sacaron la victoria con goles de Nico Ibáñez, Avilés Hurtado y Víctor Guzmán y Henry Martín descontó por el equipo de Coapa. Esta fue la cuarta derrota para las Aguilas en 6 partidos y su técnico, Santiago Solari, dice que no se rinde.

“Entiendo tu pregunta como periodista y tu entiende nuestra posición o mi posición como profesional del deporte no?, el deporte se trata siempre de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final y yo no me voy a rendir”.

Cruz Azul goleo 4-1 al Toluca en el estadio Nemesio Diez con doblete de Santiago Jiménez, más tantos de Juan Escobar y Charly Rodríguez, por los Diablos descontó Camilo Sanvezzo, el entrenador de la Máquina Juan Reynoso, comentó.

“La valoración es de satisfacción plena yo no sólo me quedaría con el segundo tiempo porque si no haces el segundo tiempo que hicimos de desgastar de tener presencia en el área rival no pasa lo del segundo, siempre una situación lleva a la otra pero lo que más valoro es que volvimos a ser ese equipo que los cambios nos potencian”.

Por su parte, Atlas y Pumas empataron a cero goles anoche en el estadio Jalisco en el cierre de la Jornada 6 del Torneo de Clausura en un duelo muy trabado y el entrenador de los Zorros, Diego Cocca, reconoció que a los dos equipos les faltó ser efectivos.

“Yo creo que porque la pelota no entró, hicimos todo lo posible, no nos olvidemos que estamos jugando con un Pumas que el torneo pasado jugó la semifinal con nosotros, hace 2 torneos jugó una final siempre es protagonista, siempre está ahí arriba es muy difícil este equipo, sabíamos que no íbamos a tener muchas chances de gol como ellos tampoco había que aprovecharlas tener efectividad y hoy nos faltó la efectividad”.

Luego de 6 jornadas Puebla es líder del Torneo con 14 puntos, le siguen Pachuca Cruz Azul y Tigres con 13 unidades cada uno. Con el empate Atlas cayó al quinto lugar de la clasificación general con 12 puntos y Pumas está en el sexto sitio con 10 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)