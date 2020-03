El Atlas sufrió su cuarta derrota consecutiva bajo el mando de Rafael Puente del Rio al caer por 1-0 ante el Santos Laguna, el entrenador de los Zorros, dijo estar convencido de que su equipo va por el camino correcto.

“A mi hacen sentir muy orgulloso por como se entregan por como no bajan los brazos en ningún momento por eso ya lo expresé este es el camino y bueno así son las cosas lo que no te mata te hace más fuerte y ya jamás en mi vida he bajado los brazos, jamás he claudicado y ni era el mejor entrenador de México o la promesa del futuro cuando tuvimos el privilegio de ascender con Lobos ni hoy me considero el peor en las buenas, en las malas, en las regulares si algo ha distinguido mi vida es la resiliencia, le vamos a dar la vuelta a esto”.

El Atlas recibe el próximo sábado a las Chivas en el Jalisco en una edición más del clásico tapatío.

(Por Manuel Trujillo Soriano).