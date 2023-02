En la continuación de la fecha 5 del Torneo de Clausura de la Liga MX, se disputaron ayer 3 encuentros. Con empate de visitante a dos goles ante el Santos, América logró mantener su etiqueta de invicto en el Certamen. Harold Preciado y Marcelo Correa anotaron por los Laguneros, mientras que Henry Martín de penal y Roger Martínez a 6 minutos del final marcaron por las Aguilas que suman cuatro empates en cinco juegos. El Santos por cierto terminó incompleto por expulsión de Lucas González y su técnico, Eduardo Fentanes dice que los detalles finos le están costando caro a su equipo.

“Sí nuevamente pasaron cosas similares en ambos partidos sí es verdad, y no solamente contra América con cualquier equipo tienes que atender los detalles, hoy el detalle de la barrera que se abre si no no hubiera caído el empate, esas son las cosas que sí podemos controlar y son cosas en las que debemos seguir trabajando en lo demás no podemos hacer nada”

Por su parte, el Cruz Azul sumó su tercera derrota consecutiva del Clausura 2023 al caer en el Estadio Azteca por 1-0 ante los Tigres que se impusieron con solitario tanto de Guido Rodríguez. El entrenador de la Máquina, Raúl “Potro” Gutiérrez, reconoce que son un equipo de día y de noche.

“Somo un equipo de día y de noche o de noche y de día, los primeros tiempos hemos dejado de hacer muchísimas cosas desde la iniciativa, desde todo lo que eventualmente en el segundo tiempo se ve y no nos está resultando, entonces creo que por ahí tenemos que sugerir nuevamente ese cambio”

El equipo celeste no conoce el triunfo en el Torneo y se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con solo un punto, producto de un empate y 3 derrotas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)