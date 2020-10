Hasta el momento suman 14 los casos de personas contagiadas positivas tanto a Covid-19 como dengue, señaló el Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, aunque sólo habría un deceso confirmado por estos padecimientos combinados. El funcionario reconoció que ahora se están preparando ante la posibilidad de casos de influenza y Covid-19.

“Puede haber pacientes, no hay todavía mucha experiencia en ese sentido debido a que Covid es una enfermedad nueva y sin embargo por supuesto puede haber, ya vimos con Covid y dengue que pueden coexistir dos virus al mismo tiempo”.

Señaló que a Jalisco no han llegado todas las vacunas para la campaña de vacunación contra la influenza.

El funcionario mencionó que aunque Radar Jalisco tiene 71 mil 311 casos confirmados de Covid-19, reconoce el factor de 30 por ciento de casos asintomáticos que no estarían en el registro estatal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)