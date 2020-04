Hasta el momento, autoridades de los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara arrestaron a 165 personas que fueron hostiles con la policías tras negarse a portar cubrebocas, además que 28 mil personas fueron amonestadas por no acatar la disposición de llevarlo en el espacio público o dentro de establecimientos comerciales.

En un corte de caja, las demarcaciones municipales señalan que del 20 al 27 de abril también fueron clausurados 188 negocios que pese a ser no esenciales seguían operando y 29 que siendo esenciales no acataron medidas sanitarias.

Además ocho mil 700 establecimientos recibieron un apercibimiento.

Destacan también que dos mil 500 grupos reunidos en el espacio público fueron disueltos porque no acataban las medidas de aislamiento o sana distancia.

En cuanto al reparto de cubrebocas se distribuyeron 205 mil entre la población. (Por Héctor Escamilla Ramírez)