Suman 42 casos nuevos de coronavirus en la maternidad Esperanza López Mateos y los cuatro bebés contagiados ya fueron dados de alta, por lo que se considera que estaría controlado ese brote hospitalario, señala el Secretario de Salud, Fernando Petersen.

“En la última semana no tenemos casos nuevos, los cuatro bebés que estaban enfermos han sido dados de alta ya. Los cuatro son ya bebés que están libres de enfermedad, tienen pruebas negativas. Tenemos 42 personas que están reportadas como positivas , eh se han hecho más de 242 pruebas ahí en la maternidad no, eh entonces creo que en ese sentido podemos estar tranquilos de que no tenemos nuevos casos”.

En todo el estado suman 316 casos de coronavirus en el personal de salud y de éstos 193 se reportan en hospitales de Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)