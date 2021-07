Trabajadores en huelga de Notimex se manifestaron este viernes afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en protesta por la falta de respuesta del Gobierno Federal, pues no resuelve sus demandas de reinstalación y trato justo y por el contrario mantiene en su cargo a la directora San Juana Martínez.

“El presidente dijo en diciembre que el 24 de diciembre, día de Navidad, nosotros estaríamos en casa con nuestras familias, pero no, pero no, compañeros trabajadores. Nosotros estuvimos en la calle en nuestros campamentos, defendiendo nuestra dignidad, defendiendo nuestro derecho laboral, nuestros derechos humanos como lo estamos haciendo en este momento”.

Hasta este viernes, los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano llevan 519 días en huelga. (Por Arturo García Caudillo)