La Fiscalía de Jalisco confirma que ya fue denunciado penalmente el Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, señalado de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años de edad.

El fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que además hay otra denuncia en su contra que data de finales de octubre: es por amenazas contra una mujer.

El fiscal no supo explicar si el Magistrado tiene fuero constitucional o no, pero señaló que no será impedimento.

“Lo cual no es ningún impedimento dado que el Ministerio Público va a trabajar hasta sus últimas consecuencias para demostrar en este caso una probable responsabilidad, y en su caso si existiera la necesidad de salvar esa barrera del fuero constitucional pues acudiríamos en su momento a las autoridades correspondientes”.

En estos momentos las dos carpetas de investigación contra el magistrado continúan en integración. (Por José Luis Escamilla)