Autoridades estatales y de la SCT supervisaron ayer una prueba general pre-operativa de la Línea Tres del Tren Ligero, mismas que se realizan desde hace tres semanas para verificar los detalles técnicos.

El gobernador del Estado Enrique Alfaro mencionó que es la primera vez que realizaba una prueba en todo el recorrido y sin dar fechas reiteró que no recibirá la obra mal hecha o inconclusa.

“El tema de la nivelación de las vías, el tramo más crítico me informa la SCT va a estar novela do y resuelto en un plazo no mayor de dos semanas, ya están los avances… ya son muchos los avances, pero en dos semanas se termina el tramo más crítico, y a finales del mes de julio estarán resueltos todos los pequeños detalles de nivelación que hacen falta y que están atendidos ya de manera puntual”.

Agrega que fueron sustituidos en un cien por ciento los neoprenos defectuosos. (Por Claudia Manuela Pérez)