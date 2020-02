Debido a que la nueva titular del Sistema de Administración Tributaria lo está analizando, la factura electrónica instantánea asociada a las operaciones con tarjeta de crédito está por el momento cancelada, así lo comenta el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.

“No hemos tenido contacto con la nueva titular del SAT todavía, pero sí tenemos interés en escuchar sus puntos de vista. Sin embargo, para la Banca ese proyecto está totalmente suspendido, no estamos trabajando. Lo que ella comentó es que está bajo análisis, y pues mientras no tengamos oportunidad de dialogar con doña Raquel Buen Rostro, pues no estamos trabajando en ese proyecto, está totalmente suspendido”.

Por otro lado, Niño de Rivera informó que el crédito bancario creció once por ciento para hipotecas, 5.4 para privados, y sólo 2.9 para empresas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro.com)