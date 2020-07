Por tercera semana consecutiva serán 14 los tianguis que no se instalarán en zonas de riesgo y alto contagio por Covid-19 en Guadalajara.

Este miércoles no se instalará el tianguis afuera del Mercado Alcalde, en la Zona Centro ni el del Canal 6 en la colonia Belisario Domínguez.

El jueves no se permitirá la instalación del tianguis de Sierra Nevada en la Monumental y el de Abundancia, en La Esperanza.

El viernes el de Historiadores en la colonia homónima, ni el de Ayuntamiento, en Analco.

El sábado se suspende el de Balcones de Oblatos y Batallón de Atenquique; domingo el tianguis de La Normal y el de Cádiz en Santa Elena Alcalde, lunes los de La Paz, en La Perla y el de Platón, en la colonia Independencia.

Los tianguis de la colonia Villa Guerrero, y La Llave en Balcones de Oblatos, también quedarán suspendidos el próximo martes.

De nuevo El Baratillo y Polanco podrán instalarse aunque se aplicarán filtros sanitarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)