Luego de que, a mediados de mayo, Silvia Pinal tuvo problemas de salud, su hija, Sylvia Pasquel, reveló que las enfermeras que la atendían no la cuidaban adecuadamente y le daban medicamentos que la mantenían somnolienta.

“Mi mamá estaba con la cabeza pegada al pecho, no me voy a los brazos, las manos ya se le estaban distorsionando, ya no quería vivir, mi mamá se la pasaba todo el día sentada frente a la televisión, no quería comer, no quería hablar, por fortuna me di cuenta que le estaban dando una cantidad de somníferos para mantenerla que no diera lata. Entonces despedí a la enfermera”.

