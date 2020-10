Mom Mentura es una de las nueve artistas urbanas que ya plasman su obra en las columnas de la línea 3 del tren ligero frente a Plaza Patria.

De cordial trato y enfundada en su camiseta de Kiss e inmersa en sus audífonos, Mom detalla el tiempo que le llevará plasmar su obra en una de las columnas del tren:

“De nueve de la mañana a siete de la noche ¿Acá comes? ¿Aquí desayunas o qué? Desayuno en el hotel y me traen de comer aquí ¿Oye y quién paga el hotel? El hotel es todo el proyecto de Traza Jalisco… Osea a los foráneos nos nos invitaron para los viáticos pagados ¿La pintura quién la pone? La pintura es de Comex y también la pone el proyecto

Mom Mentura es invitada de Traza, se deslinda de la polémica entre enredaderas o murales porque viene de San Luis Potosí y dice no estar enterada mucho del tema. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)