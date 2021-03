El ayuntamiento de Zapopan confirmó que además de menores de 12 años, tampoco se permitirá el ingreso de adultos mayores al partido Chivas – América que se realizará el próximo domingo en el Estadio Akron. Habrá un estado de fuerza de 350 elementos municipales más 450 privados que vigilarán no haya incidentes de seguridad durante el cotejo y vigilarán además los alrededores del inmueble, interiores y los cinco filtros de revisión.

Advierten se retirará a quienes no porten cubrebocas. El aforo máximo autorizado en el estadio será de 25 por ciento de su capacidad, poco más de 10 mil aficionados. Tampoco permitirán el paso de los grupos de animación. Habla el titular de la policía de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada:

“Hay que llevar boleto, nadie entra, todos estos filtros que hemos dispuestos estarán checando también que la gente lleve su boleto. Debemos asistir con el tiempo suficiente, siempre en este tipo de encuentros es muy importante llegar con anticipación”.

No se permitirá el ingreso a envases de cualquier tipo, ni objetos que puedan ser utilizados como agentes contundentes, artículos con pólvora, mochilas, ni nada que se pueda lanzar a la cancha. (Por Héctor Escamilla Ramírez)