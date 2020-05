En caso de que le den luz verde para el reinicio de la actividad económica, esta regresaría con todas las medidas de precaución para no afectar el esfuerzo que la población de Tapalpa ha realizado por 64 días, explica su presidenta municipal, Luz Elvira Manzano.

“Aquí al día se les está dando cubrebocas en la plaza, en las orillas y yo abriría restaurantes, pero a dos mesas, a dos mesas, una sí y dos no. Y la hotelería yo espero que nada más me diga el gobernador, sí, pero no al 100 por ciento. Quiero sanitizar de nuevo antes de que se inicie todo”

Al cumplir este miércoles 64 días de aislamiento, la alcaldesa le pide a sus habitantes el último estirón para no bajar las medidas sanitarias. (Gricelda Torres Zambrano)