Como es costumbre, todo al último. Decenas y decenas de tapatíos abarrotaron este 24 de diciembre las unidades administrativas y recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara, en espera de alcanzar a pagar los impuestos y hacer trámites que no hicieron todo el año. Tal el caso de la señora Esperanza, que hizo fila en la recaudadora de Las Águilas, en Zapopan.

“¿A qué trámite vino? —al canje de placas— ¿le tocaba hoy o nos rezagamos? —nos rezagamos un poquito— ¿cuándo le tocaba? —desde el 7 de julio— ¿de julio? —sí— ¿y por qué hasta el 24 de diciembre? —porque trabajo y estoy muy ocupada y no me dan chance en mi trabajo— ¿hoy hubo chance? —sí— ¿hay que aguantar la fila? —qué nos queda”.

La señora Esperanza es una de las miles de personas rezagadas y a última hora que hoy se forman en las recaudadoras. (Por Gustavo Cárdenas)