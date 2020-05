El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoce con preocupación que los tapatíos relajaron las medidas sanitarias que incluyen el aislamiento social, justo en la etapa más crítica de la pandemia de covid 19.

“Sí creo que hay un relajamiento en la ciudad, lo veo y me preocupa! Por eso el día de ayer la universiodsd tuvo esta postura muy clara. Tenemos que prepararnos para que salgan quienes tengan que salir, en eso estamos de acuerdo, la economía no aguanta más, pero nunca por encima de la salud de los jaliscienses”.

Hay que ser claros, sentencia Villaueva Lomelí, no habrá un regreso a la normalidad mientras no exsista una vacuna, por lo que al margen de la fecha en que reabran los negocios, la mejor recomendación es quedarse en casa. (Por Gricelda Torres Zambrano)