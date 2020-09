Doña Mary hoy se dio el lujo de subirse a la línea 3 del tren ligero y pasearse un rato antes de llegar a su trabajo, armada con su cubrebocas y su gel y muy bien agarrada del pasamanos relata:

“Me estoy paseando, ¿Sí porque haber platíqueme?, porque quería conocer la ruta, para saber hasta donde llega y de regreso también, para poder trasbordar, y ¿Qué tal?, se me hizo muy bien, ¿Ya no va tomar camiones?, no, ya no.”

Como doña Mary decenas de usuarios aprovechan que hasta el domingo sera gratis la línea 3 del tren ligero, hoy ya bautizado por algunos como la montaña rusa tapatía. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)