Por lo menos dos horas más tardarán en enderezar y retirar el tráiler cargado con abarrotes que esta mañana se volcó en Periférico Sur y avenida Juan de la Barrera en Tlaquepaque, y es que no hay gente que ayude en trasvasar el producto a otro tráiler, y quienes lo hacen son justamente los trabajadores de las grúas que enderezarán el tráiler.

“Pues ahorita nomás estamos traspaleando porque no hay gente quien nos ayude, pero sí nos vamos a tardar más o menos una hora más -¿Dónde están los trabajadores o qué?- Que ahí venían, pero dos horas y no llega nadie”.

Por cierto, muchos que pasan por el tráiler accidentado salen muy contentos con la despensa abastecida. (Por José Luis Jiménez Castro)