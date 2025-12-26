El incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco tendrá un tope de 14 pesos y se mantendrá vigente durante cinco años, confirmó el secretario de Transporte del estado, Diego Monraz.

El funcionario explicó que corresponderá al gobernador Pablo Lemus definir el monto de los subsidios que aplicará el Gobierno estatal, con el objetivo de reducir el impacto del ajuste tarifario en los usuarios del transporte público.

“La tarifa techo al público será de 14 pesos durante el año 26, 27, 28, 29 y 2030. Se establece también que el gobernador recibirá este acuerdo del Comité Técnico de Tarifas para que él ahora determine cuánto va a invertir de recursos para disminuir o contener estos incrementos inflacionarios y que entonces quede una tarifa menor, que le llaman también tarifa social, y también, estará mencionando el cómo se va a aplicar el apoyo a los usuarios y a partir de cuándo”.

Monraz precisó que, hasta el momento, no existe una fecha definida para la entrada en vigor del aumento a la tarifa del transporte público.