Ante los abusos que se registraron el primer fin de semana en el que se aplicó el botón de emergencia, el coordinador del gabinete económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán Larralde, puntualiza que las tarifas solidarias establecidas para los taxis, son para toda la población, no solo para la que trabaja.

“Esta es una tarifa solidaria que se hace para toda la población, porque el transporte público es para toda la población, no solo para los trabajadores”.

Advierte que los taxistas no pueden condicionar el servicio o la tarifa, si el usuario es un trabajador o no, habrá sanciones para los abusivos. (Por Gricelda Torres Zambrano)