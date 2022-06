Para la entrega de la tarjeta Bienestar en Guadalajara sólo será sede el Parque San Jacinto, aclara el director regional de Bienestar, Marco Gutiérrez.

“Y toda la entrega va a ser aquí en el Parque San Jacinto -¿No en Palacio Federal, no en Bienestar?- No, para tarjetas solamente San Jacinto y solamente cuando les llamemos y a la hora que les llamemos”.

Las 11 mil 200 tarjetas de Bienestar para los nuevos adultos mayores beneficiados no se entregarán ni en Palacio Federal ni en la calle Lerdo de Tejada, sólo en el Parque San Jacinto, precisa, además, previo llamado. (Por José Luis Jiménez Castro)