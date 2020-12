En medio de los halagos de compañeros y opositores, que a ratos se convertían en zalamería, la legisladora neolonense Tatiana Clouthier se despidió de la Cámara de Diputados para integrarse al gabinete presidencial como nueva secretaria de Economía.

“Debo decirles que así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años. Sin embargo, sí soy licenciada en Lengua Inglesa, a mucho orgullo, soy maestra en administración pública, he trabajado doce años en el servicio público municipal y estatal, y he sido legisladora en dos ocasiones. Soy empresaria y socia de empresas. Pero sobre todo tengo una de las cosas que a veces parecía que le falta a la gente que viene a servir a este país, y que eso es sentido común. Y también tener ganas de no llenarse las alforjas personales de recursos”. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)