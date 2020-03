Taxistas de la central camionera lamentan que el pasaje ha bajado hasta en un 80 por ciento a causa del caos por el coronavirus, la gente ya no viaja y si antes hacían cinco viajes, hoy ya no pasan de dos.

Aquí varios taxistas de la central de autobuses:

“De que hay baja clientela, hay baja clientela, un 80 por ciento que bajó de gente –¿Y usted también ha notado?– Sí hemos notado mucho la falta de trabajo llegamos a las 6 de la mañana salimos en una hora ahorita ya tenemos 3 horas y todavía no hemos cargado pasaje”- (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)