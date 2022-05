La Unión de Taxistas Económicos de Jalisco denuncian que esta tarde la unidad TP-02 de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría del Transporte ingresó con todo y grúa a un autobaño de la avenida Alcalde en la colonia El Batán para enganchar un taxi y llevárselo al corralón.

El incidente se dio en medio de los reclamos del taxista y cuatro mujeres de la unidad TP-02 de la Secretaría de Transporte.

“¿Con permiso de quién sacaron el vehículo?, están en una propiedad privada -Está en la avenida- No me importa, ustedes sacaron un carro de propiedad privada, ¿con permiso de quién? -¡Por favor!- Ahí están los dueños y los dueños me están diciendo que ellos en ningún momento autorizaron”.

Por este hecho, la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco levantó una denuncia esta tarde en la Fiscalía del Estado en contra de la Secretaría de Transporte. (Por José Luis Jiménez Castro)