Mientras choferes de plataforma se quejan porque el Gobierno del Estado no los deja trabajar ni de noche ni los fines de semana durante la activación del Botón de Emergencia, ahora resulta que muchos taxistas que sí pueden han dejado de elaborar por las noches, porque simplemente no hay pasaje.

“Lo que pasa es que con esta situación de la pandemia es que los negocios cierran y nosotros ¿A qué salimos? Nosotros tenemos que ir a donde están los bares abiertos, donde la gente se va a ser feliz a cotorrear. No hay, pues no hay trabajo, no hay dinero. Pues yo no trabajo de noche, la verdad, yo no, lo más que trabajo son las siete de la tarde ¿Por qué oiga? Pues la verdad está sola la ciudad, este, a pesar de que dicen que después de las nueve de la noche tiene que cobrar uno determinada cantidad de dinero, este, pues la verdad no nos conviene. Imagínese yo cómo le voy a cobrar un suponer 35 pesos y aquí hasta Tonalá y se gasta 15 pesos de gasolina”.

Taxistas entrevistados por Notisistema coinciden en señalar que entre las dos y las cinco de la mañana la ciudad se queda vacía. (Por José Luis Jiménez Castro)