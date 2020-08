Sobre avenida Patria y la calle Zalatitán en los límites de Tlaquepaque y Tonalá hay una cámara de fotoinfracción que ya agarró de sus puerquitos a varios taxistas de la zona, pues casi todas sus infracciones son de ese mismo punto, donde no se puede circular a más de 40 kilómetros debido a lo destrozado del pavimento, así lo narra un taxista multiinfraccionado.

“Me llegaron simultáneamente cinco, primero, fotoinfracciones con fechas seguiditas. Después de esas cinco me llegan otras dos, o sea, ya van siete de la misma cámara y cómo usted puede comprobar aquí la velocidad no puede excederse de los 50 kilómetros, sin embargo, ahí en las fotoinfracciones viene que vengo, en una viene hasta 70 kilómetros”.

Para colmo, las múltiples fotoinfracciones que les han llegado señalan el cruce de Mercedes Celis y Zalatitán cuando la avenida Mercedes Celis es pasando avenida Río Niño. (Por José Luis Jiménez Castro)