Cada vez son más frecuentes las quejas contra las llamadas toritas por parte de taxistas conductores de plataforma y choferes del transporte urbano respecto a la actitud de prepotencia y falta de criterio de este grupo femenil de la Policía Vial, responsable del área del transporte público.

Aquí algunos testimonios.

“De repente llegan y te atraviesan la patrulla por el frente, como si fueras un delincuente y creo que eso no se vale”.

“En mi caso, por ejemplo, me alcanzó una patrulla de toritos teniendo yo el cinturón de seguridad puesto, me hizo el folio diciendo que no lo tenía”.

Los afectado coinciden en señalar en que no es propiamente la falta que cometen sino la actitud con la que llegan estas toritas. (Por José Luis Jiménez Castro)