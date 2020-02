El técnico de Atlas, Rafael Puente del Río, dijo que espera ver un mejor funcionamiento de su equipo el sábado cuando visite al América. Al preguntarle si le ilusiona ganarle a las Águilas, señaló que es igual que triunfar sobre otro equipo.

“El trabajo de la semana nos permite generar con firmeza lo que pretendemos nos distinga. Me ilusiona ganarle al América al igual que ganarle al equipo que sea, al final son tres puntos importantes”.

La única baja de los Zorros por lesión es la de Lorenzo Reyes, y el novato Jairo Torres ingresa en su lugar.

por otro lado, Rafa Puente dijo quedar gratamente sorprendido con la gran respuesta que vio de la afición de Atlas, luego del pronunciamiento en redes sociales de Unidos por Atlas, que provocó fuera una tendencia:

“Fue muy gratificante la respuesta de la afición. A mí no me había tocado encontrar una respuesta de esa dimensión. La reacción de la afición al #UnidosXAtlas y #NoEstamosSolos, a mí me conmovió y me ayudó a dimensionar el puesto donde estoy, el equipo al que represento y la grandísima afición que nos respalda. El hecho de que el apoyo se convirtiera en tendencia nacional, fue una muestra contundente que este equipo, tal cual, no está solo y que unidos somos más fuertes, y que como grupo, podremos lograr los objetivos que nos hemos trazado”.

Por lo pronto Puente dijo que trabaja en cancha para que se vea un cambio en el nivel de juego y Atlas pueda ganarle el sábado al América en el estadio Azteca. (Por Martín Navarro Vásquez)