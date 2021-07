Este sábado próximo a las 19:00 horas, los Tecos festejaron su 50 aniversario enfrentando con varios ex jugadores importantes a un equipo de Actores Estrellas. Estarán El Loco Abreu, Osmar Donizete, Marcelo Goncalves, Daniel Ludueña, el Bofo Bautista, Ramón Morales, Rodrigo “Pony” Ruiz, Joel Sánchez, entre otros.

Donizete lloró al recordar su paso por Tecos donde tuvo tres etapas.

“Es una satisfacción volver a ponerme la playera de los Tecos. Estoy contento por estar en la Universidad, es mi casa, todos estamos hablando de los mismo, de lo feliz que fuimos”.

Por su parte Abreu, mencionó: “Todos tenemos algo que los Tecos nos generó, en mi caso fue mi primer club en México y mi hijo nació en el Hospital Ángel Leaño, por eso te queda esa conexión humana. No tuvimos la oportunidad de ser campeones, pero sí disfruté de un club con una ideología de vida que te deja la enseñanza de luchar por lo que uno quiere”.

Juan Carlos Leaño señaló que sí habrá limite de espectadores y con muchos cuidados de sanidad por el tema de la pandemia de Covid 19.

“Estamos cuidando ese teme con la mesa de salud, tenemos una autorización para la apertura con un aforo limitado por lo mismo. Nos aseguran que no hay manera de que se pueda cancelar y con todas las medidas que se puedan tomar para evitar cualquier riesgo”. (Por Martín Navarro Vásquez)