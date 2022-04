A partir de la decisión que ayer tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declararlo inconstitucional, las telefónicas no pueden solicitar a sus clientes sus datos biométricos para darles el servicio, aclara el senador suplente de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza Villaseñor.

“Esto a partir del fallo, las telefónicas no tienen por qué pedir ningún dato biométrico a los usuarios, a partir del fallo de la Corte”.

Algunas telefónicas ya piden huellas digitales a sus clientes, por lo que el senador suplente considera que desde ayer no está permitida esta práctica.

La Corte rechazó esta medida al calificarla como una injerencia artitraria a la privacidad de las personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)