Tengo miedo a que se contagie la población de coronavirus porque no estaríamos preparados con infraestructura hospitalaria para su atención, aseguró a Notisistema el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, disgustado por el arribo masivo de turistas tapatíos este fin de semana.

“Nayarit no está preparado para recibir el coronavirus!. No estuvo Estados Unidos, no estuvo España, no estuvo Italia, no estuvo Francia y ahy que ser honsetos y sinceros Nayarit tampoco lo está. Y esa es mi preocupación, que se nos vaya a colapsar como se le ha colapsado a estos países el sector salud y yo no quiero que se me muera la gente de Nayarit”. Quédense en su casa le pide a los tapatíos, porque en Nayarit toda está cerrado: playas, hoteles, balnearios casas club y comercios. El estado reporta la muerte de una persona y once casos confirmados. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @aegnayarit)