El Colectivo Vecinos Solidarios por Tlaquepaque teme que ante la flexibilidad de algunos juzgados por permitir construcciones de vivienda en la ciudad, la Universidad de Guadalajara pretende edificar departamentos en el área natural de 55 hectáreas del Cerro del Cuatro, donde se quiere construir un complejo estudiantil.

El presidente del Colectivo, Gustavo de la Torre, detalla.

“La Universidad de Guadalajara está metida en negocios distintos a la educación, no sólo me refiero al Teatro Diana y al Telmex, me refiero a construcciones que están haciendo en Zapopan de departamentos, tienen una constructora que se llama Uniterra, entonces no hay garantía de que no van a respetar el área verde, que lo dejen así como esta, esta bien que haya un centro universitario y más escuelas, pero en lugares donde no afecte a los parques, mira no podemos confiar de verdad, lo que buscamos que se declare como una área natural protegida”.

El Colectivo Vecinos Unidos de Tlaquepaque sólo confía en que un plebiscito eche atrás la intención de la Universidad de Guadalajara de construir en el Cerro del Cuatro. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)